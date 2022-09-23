وزير إسرائيلي يعلن مشاركة الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم بمؤتمر في إيلات

أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي، ألون شوستر أن الدول الموقعة على "اتفاقيات إبراهيم"، ستشارك في مؤتمر حول ندرة الغذاء والمناخ، في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، في أكتوبر المقبل.

وقال شوستر "يواجه العالم بأسره حاليا قضايا الأمن الغذائي وأزمة المناخ. ويوفر الارتباط بين الصحراء والبحر العديد من الفرص لتطوير تقنيات متقدمة يعتمد عليها نمو الغذاء في المستقبل"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لديها إمكانات هائلة وهي بالفعل في طليعة البحث والتطوير التكنولوجي في هذا المجال. وهذا المؤتمر سيعطي دفعة للتعاون مع دول منطقتنا التي تواجه تحديات ومناخات مماثلة".

وأوضح أن "هذا المؤتمر سيعطي دفعة للتعاون مع دول منطقتنا التي تواجه تحديات ومناخات مماثلة، وسيتناول التكلفة المتزايدة للمناخ في دول الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط"، في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر.

وكان البنك الدولي قد قدر أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن تخسر دول الشرق الأوسط حوالي 6-14 في المئة، من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ.

المصدر: i24news