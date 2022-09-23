بايدن يشيد بتأييد لابيد لحل الدولتين

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، باقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بأن حل الدولتين يمثل أفضل طريق متاح لإنهاء الصراع الفلسطيني.

وقال بايدن في تغريدة على "تويتر": "أرحب بتصريح لابيد الشجاع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي قال فيه إن الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل، ولاقتصاد إسرائيل، ومستقبل أطفالنا"، مضيفا: "لا أستطيع أن أتفق أكثر من ذلك".

I welcome @IsraeliPM Lapid's courageous statement at the UN General Assembly: “An agreement with the Palestinians, based on two states for two peoples, is the right thing for Israel’s security, for Israel’s economy, and for the future of our children.”



I could not agree more. — President Biden (@POTUS) September 22, 2022

وقال لابيد، الذي أثار خطابه في الأمم المتحدة انتقادات من خصوم اليمين السياسيين، بما في ذلك زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، إنه "لدينا شرط واحد فقط. أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية سلمية".

وقبل يومين، جدد بايدن في الأمم المتحدة دعمه لإقامة دولة فلسطينية لكنه لم يعط أي مؤشر على أي مبادرة سلام جديدة. هذا وتعثرت مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2014.

المصدر: i24news