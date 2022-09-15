شولتس يعود ليؤكد أهمية الحوار مع روسيا

عاد المستشار الألماني أولاف شولتس ليؤكد أهمية الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أنه لمس تمسك الرئيس فلاديمير بوتين بموقفه تجاه أوكرانيا، خلال المباحثات الهاتفية بينهما مؤخرا.

وتعليقا على المكالمة صرح شولتس يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي غاريباشفيلي بأنه لم يلحظ خلال الحوار أن الرئيس بوتين لديه القابلية لتفهم أن إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كان خطأ استراتيجيا.

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وأكد على ضرورة الحوار مع الجانب الروسي لإقناعه بسحب قواته من أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي