شولتز يتراجع جزئيا عن سقف الأسعار تفاديا لرد روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولز إن تنظيم سوق الغاز من قبل الاتحاد الأوروبي يجب أن يأخذ في الاعتبار وضع الدول الأعضاء التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سئل عن مدى خوفه من وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات الغاز بالكامل إذا فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز.

وأجاب: "يجب أن نستمع بعناية شديدة" لما ستقوله الدول الأعضاء التي تعتمد بشدة على الإمدادات الروسية حول تداعيات اتخاذ خطوة كهذه عليها.

المصدر: EADaily