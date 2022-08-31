صحيفة ألمانية: خطاب شولتس حول الوحدة الأوروبية خيانة للإمبريالية الألمانية

اعتبرت صحيفة "يونجه فيلت" الألمانية أن خطاب المستشار الألماني أولاف شولتس في براغ حول إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي موحد، "خيانة للنوايا الإمبريالية الألمانية".

وقالت الصحيفة إن "خطاب شولتس في براغ يهدف للمضي قدما، ولكن فقط في اتجاه معين، نحو ما يسمى بتماسك الاتحاد الأوروبي ونحو المواجهة مع روسيا والصين".

وأضافت أن "شولتس أكد أن مثل هذه الأعمال تصب في "مصالح الإمبريالية الألمانية"، لكن أساس هذا البرنامج هو نظرة عالمية غير واقعية".

في وقت سابق اقترح شولز إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي موحد، مشيرا إلى أن برلين ستقود هذا النظام.

في 29 أغسطس، اقترح شولتز توسيع الاتحاد الأوروبي من خلال تضمين دول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في المستقبل.

المصدر: RT