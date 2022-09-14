مرتزقة أمريكيون وألمان وفرنسيون وهولنديون يقاتلون على اتجاه خيرسون

قال كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمقاطعة خيرسون، إن مرتزقة من الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية، يقاتلون مع قوات أوكرانيا.

وأضاف، ردا على سؤال حول مشاركة المرتزقة إلى جانب القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون: "هناك عدد كبير جدا من المرتزقة. ويتواجد في صفوف القوات الأوكرانية التي تقاتل هنا، مرتزقة من الولايات المتحدة وبولندا وفرنسا وألمانيا وهولندا ودول أخرى".

إقرأ المزيد

وأشار ستريموسوف، إلى أن السلطات حشدت حاليا في المنطقة قوات تفوق في عددها، عدد القوات المتحالفة المدافعة عن مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. وقال: "ولكن الكثير منهم غير مدربين. أما نحن فقد جهزنا خطوطا دفاعية جدية إلى حد كبير، والحديث هنا عن مقاطعة خيرسون. في مقاطعة زابوروجيه، كل شيء منسق بشكل جيد للغاية".

وشدد على أن الجيش الأوكراني، يضم في غالبيته عناصر تم سحبهم وفق نظام التعبئة العامة والاحتياط، وتقف ضده قوات روسية عالية الاحتراف والتدريب، وهي مستعدة لصد الهجمات الجديدة من القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس