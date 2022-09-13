بوشيلين: القوات المتحالفة تتقدم في اتجاه أرتيوموفسك وأوغليدار

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات المتحالفة تتقدم في اتجاهي أرتيوموفسك وأوغليدار وكذلك في منطقة قرية بيسكي ومدينة ماريينكا.

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وقال بوشيلين في بث قناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الثلاثاء: "تتقدم، في منطقة قرية بيسكي ومدينة ماريينكا وفي اتجاه مدينة أوغليدار، ناهيك عن اتجاه أرتيوموفسك".

وأضاف أن القوات المتحالفة عززت مواقعها في ضواحي مدينة أرتيوموفسك. كما أفاد بأن القوات الأوكرانية حاولت حشد قوات ومعدات إضافية في مدينة سفياتوغورسك، لكن بلا نجاح.

هذا وأعلن بوشيلين أن القوات المتحالفة أفشلت محاولات مجموعات تخريبية أوكرانية لدخول مدينة كراسني ليمان، مدققا: "قصف العدو اليوم مدينة كراسني ليمان باستخدام المدفعية لكن تم صد محاولات مجموعات تخريبية لدخول كراسني ليمان".

المصدر: تاس