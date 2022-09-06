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تايوان: مسيّرة عسكرية صينية دخلت منطقة دفاعنا الجوي

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تايوان: مسيّرة عسكرية صينية دخلت منطقة دفاعنا الجوي
AP
طائرة حربية
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أعلنت تايوان أن طائرة استطلاع عسكرية صينية من دون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها أمس الاثنين.

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وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن "المسيرة التي عرفت عنها وزارة الدفاع التايوانية على أنها من نوع "BZK-007"، عبرت إلى جنوب غرب "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية، برفقة ثماني طائرات حربية صينية".

وبحسب "فرانس برس"، فإن "BZK-007" تعتبر مسيرة عسكرية أكبر بكثير، صنعتها شركة "Guizhou" (قويتشو) لصناعات الطيران، يمكنها القيام برحلات لمسافات طويلة وتملك أجهزة استطلاع متطورة.

المصدر: "فرانس برس"

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