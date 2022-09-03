البنتاغون شكل مجموعة لتسريع عملية تسليم الأسلحة للحلفاء

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شكلت مجموعة عمل لتسريع تسليم الأسلحة إلى حلفاء واشنطن.

ووفقا للمصادر، فإن البنتاغون شكل مجموعة العمل في أغسطس الماضي، وضمت مسؤولين كبارا، وهدفها هو معالجة المشكلة التي طال أمدها المتمثلة في بطء شحنات الأسلحة الأمريكية والتي تقدر بمليارات الدولارات إلى دول أخرى.

وقالت المصادر ذاتها إن هدف المجموعة هو نقل الأسلحة إلى أيدي حلفاء وشركاء الولايات المتحدة بشكل أسرع من أي وقت مضى.

وأوضحت أن تحديد المشاكل في توريد الأسلحة أصبح أكثر إلحاحا بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين والوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي