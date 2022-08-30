"بوليتيكو": إدارة بايدن بصدد طلب 1.1 مليار دولار من الكونغرس لتسليح تايوان

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لطلب 1.1 مليار دولار من الكونغرس لتمويل تزويد تايوان بالأسلحة.

وتشير المصادر إلى أن حزمة الأسلحة تضم 60 صاروخا مضادا للسفن من نوع "هاربون" بقيمة 355 مليون دولار، و100 صاروخ تكتيكي "جو – جو" من طراز "سايدوايندر" بقيمة 85.6 مليون دولار.

وتتضمن الحزمة كذلك تجديد العقد للتزويد برادارات المراقبة بقيمة 655.4 مليون دولار.

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وبعد التوجه الرسمي إلى الكونغرس سيتعين على لجنتي مجلسي الشيوخ والنواب التوقيع على الصفقة قبل إتمامها.

ومن المرجح أن يوافق المشرعون على بيع الأسلحة لتايوان، لكن العملية قد تستغرق وقتا، علما بفترة العطلة في الكونغرس الحالية.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول تايوان في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وعدد من المشرعين الأمريكيين للجزيرة، وتحركات السفن والطائرات الصينية والأمريكية بالقرب من الجزيرة.

ولم يعلق ممثلوا اللجنتين المذكورتين والخارجية الأمريكية على الموضوع.

المصدر: بوليتيكو