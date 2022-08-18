كولومبيا.. 9 عمال عالقون في منجم للفحم إثر انهيار أرضي

أعلنت السلطات الكولومبية أن انهيارا أرضيا وقع أمس الأربعاء في منجم غير قانوني للفحم الحجري في وسط البلاد، أسفر عن احتجاز 9 عمال تحت الأرض.

وقالت "وكالة التعدين الوطنية"، وهي هيئة حكومية، إن الانهيار الأرضي وقع في منجم غير قانوني في بلدة لينغوازكي.

وأضافت أنه "في الساعة 17:30 (22:30 ت غ) حصل اتصال مع عمال المنجم. والعمال التسعة جميعهم على قيد الحياة، وأحدهم مصاب. يجري تزويدهم بالهواء، وهم يتلقون دعما طبيا من السطح".

وأوضحت الوكالة في بيانها أنها تبحث في إمكانية "حفر نفق من منجم آخر لنتمكن من الوصول إليهم".

وفي 2021 سجلت كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مصرع 148 شخصا في حوادث مناجم.

ويشكل قطاعا البترول والتعدين المصدرين الرئيسيين لواردات الخزينة من الصادرات.

المصدر: أ ف ب