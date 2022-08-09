موسكو: صمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول جرائم أوكرانيا يشوه سمعتها

أكد مكسيم بوياكيفيتش، نائب الممثل الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن عدم وجود رد فعل لدى قيادة المنظمة على جرائم حرب نظام كييف يشوه سمعة المنظمة.

وقال بوياكيفيتش في اجتماع خاص لمجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن "الصمت التام لقيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن جرائم الحرب الشنيعة التي ارتكبها ويرتكبها نظام كييف، والتي يتضاعف عددها كل يوم يشوه سمعة المنظمة".

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وأشار إلى أنه من بين أمور أخرى لم يتم سماع كلمة إدانة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ضد كييف، التي رتبت إعداما جماعيا بدون محاكمة لجنودها الذين قرروا إلقاء أسلحتهم.

وأشار إلى أن قوات كييف هاجمت مركز الاحتجاز في مدينة يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقتلت 50 عسكري أوكراني وأصابت 73 آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي