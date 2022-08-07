الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة قضت على حوالي 200 جندي أوكراني ومواقع عسكرية أوكرانية في دونيتسك

أعلنت الدفاع الروسية أن المقاتلات الحربية الروسية دمرت مواقع عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وقضت على حوالي 200 جندي أوكراني.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

-دمرت القوات المسلحة الروسية نقطة انتشار اللواء 72 في أرتيموفسك في دونيتسك ما أدى إلى تصفية ما يصل إلى 130 عنصرا من القوات الأوكرانية.

- قضت القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة على نحو 70 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية من لواء الهجوم الأوكراني رقم 95 في دزيرجينسكي بدونيتسك، كما دمرت بطاريتين من مدافع هاوتزر.

-قضت القوات المسلحة الروسية على أكثر من 100 متطرف في خاركوف.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثماني طائرات بدون طيار أوكرانية واعترضت قذيفة MLRS في دونيتسك وجنوب أوكرانيا.

-دمرت القوات المسلحة على أربع فصائل من منظومة صواريخ غراد Grad MLRS ، وفصيلتان من مدافع Msta-B في دونيتسك.

- استهدفت القوات الروسية 3 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية ، ودمرت 5 مستودعات وقاذفة لنظام الدفاع الجوي Buk-M1.

-تم تدمير ترسانة عسكرية أوكرانية تضم 45 طنا من الذخيرة في منطقة نيكولاييف قدمتها دول الناتو إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

-بسبب الخسائر الفادح، يرسل نظام زيلينسكي مواطنين لم يتم تدريبهم بشكل كامل إلى منطقة القتال.

المصدر: RT