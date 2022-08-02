شويغو: قواتنا دمرت 6 راجمات صواريخ HIMARS و33 مدفع M777 في أوكرانيا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، دمر الجيش الروسي 6 راجمات صواريخ HIMARS وأكثر من 200 صاروخ لها، إضافة إلى 33 مدفع هاوتزر M777 أمريكي الصنع.

وقال شويغو خلال اجتماع اليوم الثلاثاء: "تهدد عمليات التسليم غير الخاضعة للرقابة للأسلحة الغربية إلى أوكرانيا بشكل خطير أمن المنطقة. ونتيجة ضربات القوات الروسية لمواقع الجيش الأوكراني، تم تدمير ما مجموعه 33 مدفع هاوتزر M777 أمريكيا، وخمس قاذفات لصواريخ "هاربون" المضادة للسفن، وذلك إضافة إلى ست قاذفات راجمات صواريخ هيمارس وأكثر من 200 صاروخ له".

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وذكر شويغو أن "القوات الأوكرانية خسرت خلال الأسبوعين الماضيين فقط 396 صاروخيا مضادا للدبابات من طراز Javelin وNLAW، و125 صاروخا محمولا مضادا للطائرات من طراز Stinger.

وأشار إلى أن الجيش الروسي يواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد حرر مؤخرا ست بلدات هناك، كما بسط سيطرته على محطة أوغليغورسك للطاقة الحرارية وهي أكبر محطة من نوعها في أوروبا بقدرة تصميمية تبلغ 3600 ميغاوات.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي الروسية تغطي مواقع مدنية في الأراضي المحررة، مما أنقذ أرواح آلاف المدنيين.

وقال: "في الشهر الماضي وحده ، تم إسقاط 34 طائرة أوكرانية، واعتراض 39 صاروخا من طراز "توتشكا-أو"، بالإضافة إلى 226 قذيفة من راجمات الصواريخ، بما فيها تلك الأجنبية الصنع. وهذا أنقذ أرواح آلاف المدنيين".

وذكر شويغو أن الجيش الروسي يشارك بنشاط في إعادة الحياة السلمية في المناطق المحررة، وقد نفذ حوالي 1.4 ألف مهمة إنسانية، حيث تم تسليم أكثر من 50 ألف طن من الشحنات، كما يعمل العسكريون بوتيرة عالية على إعادة إعمار البنية التحتية المدنية.

المصدر: "نوفوستي"