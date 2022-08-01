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الدفاع الروسية: تدمير راجمتي صواريخ أمريكيتين من طراز "هيمارس" للجيش الأوكراني

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين تدمير راجمتي صواريخ أمريكيتين من طراز HIMARS والقضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب في خاركوف بشمال شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إنه نتيجة ضربة بأسلحة عالية الدقة تم تدمير راجمتي صواريخ أمريكيتين من طراز HIMARS في أرض مصنع بمدينة خاركوف كما قتل هناك 53 من القوميين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 92 في منطقة خاركوف، ما أدى إلى تصفية ما يصل إلى 200 من القوميين المتطرفين وتدمير سبع مدرعات.

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ودمرت القوات الروسية قاذفة لصواريخ "هاربون" الأمريكية المضادة للسفن في منطقة أوديسا، كما دمرت بطارية مدفعية للجيش الأوكراني في دونيتسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 10 طائرات بدون طيار لأوكرانيا في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي.

واشار كوناشينكوف إلى أنه بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها كل من اللواء الآلي 93 الأوكراني على محور خاركوف ولواء الهجوم الجبلي 128 على محور زابوروجيه، سجلت حالات هروب جماعي لأفراد التشكيلتين من المواقع القتالة وفرارهم إلى المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا.

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 261 طائرة أوكرانية، و145 مروحية، و659 1 طائرة بدون طيار، و361 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4215 دبابة ومدرعة أخرى، و778 راجمة صواريخ، و3234 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4621 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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