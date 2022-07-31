 
مباشر

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تنفي وجود خطط لاستخدام قواتها في أوكرانيا

أخبار العالم

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تنفي وجود خطط لاستخدام قواتها في أوكرانيا
منظمة معاهدة الأمن الجماعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tivp

قال نائب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فاليري سيمريكوف، إنه لا يتم بحث إرسال قوات المنظمة إلى أوكرانيا.

وذكر سيمريكوف يوم الأحد أن "الأحداث في أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على مصالح دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، هما روسيا وبيلاروس، وبمبادرة من موسكو ومينسك، تم بحث ذلك خلال الاجتماع السنوي الأخير لقادة الدول الأعضاء. وفي الوقت نفسه، فإن أي إجراءات في إطار المنظمة غير واردة".

وأضاف: "أمانة المنظمة تراقب وتحلل الوضع برمته، كما نولي اهتماما كبيرا لممارسات الولايات المتحدة والدول الغربية قرب حدود دول المنظمة".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا