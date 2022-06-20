منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عامها الثلاثين

تاريخ النشر:20.06.2022 | 11:06 GMT | الأحداث الحالية
ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين SPIEF 2022، اليوم الجمعة، 17 يونيو.
أثارت مقتطفات مسربة من مذكرات أشلي ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بعض تصرفات والدها معها وبعض ما ورد في كتاب مذكراتها الخاصة، ردود فعل كبيرة وجدلا واسع النطاق.
رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، التعليق على ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيثير قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء زيارته للمملكة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو "على علم تام" بالتهديدات التي أطلقتها كييف بضرب جسر القرم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف، بقصف صاروخي بمنطقة دونيتسك.
قتل 3 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وطفل وأصيب 4 آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة وسط دونيتسك اليوم الاثنين.
في مقال له حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتملة إلى السعودية، أثار رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
قال السيناتور الروسي ألكسي بوشكوف إن تعليق المصادقة على أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي-2"، كان أكبر خطأ ارتكبته المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.
أثار البذخ الكبير في زفاف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة السابق حفيظة المصريين الذين تساءلوا من أين له بكل هذه الملايين التي أنفقها في ليلة فرح حضرها كبار النجوم والمسؤولين.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لا زالت تسعى في طريقها نحو الخطة التنموية الشاملة في جميع المجالات.
دعت كيم كون هي زوجة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إلى التخلي عن تناول لحوم الكلاب، قائلة إن كوريا الجنوبية والصين فقط من بين الدول الكبيرة اقتصاديا التي يسمح فيهما بذلك.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الدولة المصرية قدمت كل ما عندها لضبط الأسعار، وطبقا لما يحدث في العالم، فنحن أيضا حريصون على استقرار أسعار الوقود والطاقة".
أجرى مراسلنا مكسيم الطوري مقابلة مع المغربي إبراهيم سعدون تحدث فيها عن ظروف قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في دونباس.
نقلت وكالة عمون الإخبارية عن أكاديمية القوات البرية الأوكرانية، أن عسكريا برتبة ملازم أول في الجيش الأوكراني من أصل أردني، ويدعى فارس نضال الشامي، قتل في معارك شرقي أوكرانيا.
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وهو يرفع الروح المعنوية للمتقاعدين العسكريين، عبر قوله "عليهم".
أثارت مشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا مخاوف من "مجاعة عالمية"، وخلافا دبلوماسيا حادا بين روسيا والغرب، فيما ترى موسكو أن هذه المشكلة تم تضخيمها مع وجود 5 اتجاهات لتصدير تلك الحبوب.
أجرى مراسل قناة RT العربية حسن نصر مقابلة قصيرة مع المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء عودتها من جولة في السعودية ووجه لها سؤالا حول الزي الذي ارتدته خلال الزيارة
نصح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف بعدم الانخراط في وضع توقعات افتراضية بشأن العملية العسكرية التركية.
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن كلام الرئيس جو بايدن حول أن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن"، "لا يزال قائما" مما أثار تفاعلا في ضوء زيارته المتوقعة إلى الرياض.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن البحرية الروسية يمكن أن تضمن عبورالسفن المحملة بالحبوب من البحرالأسود حتى المتوسط دون عوائق لكن على كييف حل مشكلة إزالة الألغام من المياه.
نشر المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، بعض الأرقام التي تخص أنشطة الولايات المتحدة الأمريكية ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن زيارة مفوضة حقوق الإنسان.
أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن توقعاته المستقبلية، مشيرا إلى أن جائحة جديدة محتملة ستظهر لدى البشرية خلال العقدين المقبلين .
أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، يخططان لإجراء مكالمة هاتفية في 30 مايو الجاري.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن فرنسا تلعب دورا في تأجيج وتعزيز النازية الجديدة القائمة في أوكرانيا عبر تسليح كييف بشكل مستمر.
أشار روبرت هابك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى أن الوحدة الأوروبية "بدأت بالانهيار" جراء العقوبات ضد روسيا، وذلك عشية القمة المزمعة لمناقشة حظر النفط الروسي.
حذرت الخارجية الصينية الولايات المتحدة من أنها ستدفع "ثمنا لا يطاق" إذا واصلت السير في "الطريق الخطأ" بشأن قضية تايوان.
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القردة.
تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في كلمة بمنتدى الاقتصاد العالمي، اليوم، عن أسباب أزمة الطاقة في أوروبا، إذ شدد على أن أزمة الطاقة الحالية لم تسببها "الحرب الجارية في أوروبا".
وجه المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، رسالة إلى من يشنون عدوانا على روسيا، موجها لهم النصح بشأن كيفية التحدث إليها.
قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكاييف، إن الصاروخ الباليستي الثقيل الجديد العابر للقارات "سارمات"، هو "سيف القصاص والانتقام" الروسي.
تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن فكرة في مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، "ستعيدنا لأيام النبي يوسف".
سجلت العملة الروسية أمس الجمعة، مكاسب كبيرة أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
بث التلفزيون الإسرائيلي، تقريرا خطيرا عن مجموعة مقاتلين من الوحدات الخاصة المختلفة في الجيش الإسرائيلي، وصلت إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي.
أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يخطط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للغاز الطبيعي المسال مع إسرائيل ومصر قريبا كجزء من جهود إنهاء الاعتماد على روسيا.
توفى منذ قليل الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، وجار إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.
كشف العاهل الأردني عبد الله الثاني عن تحركات قام بها ولي العهد السابق حمزة بن الحسين صبيحة عيد الفطر.
أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش (الابن) تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عقب زلة لسان وقع فيها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
تقدمت كل من فنلندا والسويد بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم، الأربعاء 18 مايو.
أفادت مصادر ميدانية بخروج مسلحي كتيبة "آزوف" والجيش الأوكراني واستسلامهم للقوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية بأعداد كبيرة، واصفة الأمر بأنه "عملية استسلام جماعي وشامل".
أفادت وسائل فجر يوم الأربعاء بأن رتلا عسكريا أمريكيا دخل قاعدة عسكرية تركية في أعزاز.
أكدت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أنها طلبت من محاميها النظر بدراسة جميع السبل القانونية الممكنة للشروع في المطالبة بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاههم.
صرّح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بأنه يجب ألا تكون لدى أحد أوهام بأن روسيا ستتقبل ببساطة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
حسم أبتى علاء الدينوف، مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية مصير المرتزق الأمريكي جوزيف كلارك الذي كان يقاتل في صفوف النازيين الأوكرانيين في دونباس.
صرح الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستيو، أن رد فعل روسيا على احتمال انضمام فنلندا إلى حلف الناتو كان أكثر تحفظا مما كان متوقعا.
تبنت قيادة فنلندا رسميا، اليوم الأحد، وثيقة تنص على اعتزامها التقدم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بطلب لمنحها العضوية فيه.
وصف السفير التركي السابق لدى روسيا، خليل أكينجي، التصريحات العلنية للرئيس، رجب طيب أردوغان، بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو، بالخطأ، وشبهها بكشف الأوراق في لعبة "البوكر".
قالت السلطات الأمريكية إن مراهقا "مدججا بالسلاح" يرتدي ملابس عسكرية قتل 10 أشخاص أمس السبت، خلال إطلاق نار "بدوافع عنصرية"، في سوبر ماركت بوفالو، وقام ببث الحادث على الهواء مباشرة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، لقطات لمروحيات قتالية تابعة للمنطقة العسكرية الروسية الغربية وهي تغطي قوافل عسكرية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لتمثال أبو الهول وهو مغمض العينين ضجة كبيرة وجدلا واسعا في مصر.
تزداد الأورام السرطانية مقاومة للعلاجات كلما بقيت لفترة أطول. لسوء الحظ، فإن الحديث عن اكتشاف السرطان مبكرا أسهل من فعله لأن الأعراض غالبا ما تكون غامضة.
أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الجمعة، بوفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز 73 عاما.
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال خروجه من المستشفى الفرنسي.
قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة دولة الإمارات تعازيه في وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
أعلنت موسكو اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية تزيد عن 300 قتيل جراء غارات شنها سلاح الجو الروسي على مواقعها جنوب شرق أوكرانيا.
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن عمليات البيع المكثفة للعملات الرقمية أدت لمحو أكثر من 200 مليار دولار في سوق العملات الرقمية في غضون 24 ساعة فقط، وذلك وفقا لتقديرات "كوين ماركيت كاب".
أجرى وزيرا الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، أول اتصال هاتفي بينهما منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن مقتل أحد عناصر القوات الخاصة لشرطة الحدود، جراء اشتباك وقع اليوم الجمعة قرب مدينة جنين في الضفة الغربية.
شيعت الإمارات، مساء اليوم، رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفى الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما.
ردت روسيا بشدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، على إعلان الولايات المتحدة أن الوثائق التي نشرتها موسكو لا تثبت تورط البنتاغون في أنشطة بيولوجية في أوكرانيا.
أكد البنتاغون أن توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستتوقف إن لم يصادق مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده لن تقبل بالسلام في أوكرانيا إذا كانت شروطه "مفروضة" من قبل روسيا.
أثارت تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في آخر مؤتمر صحفي لها بهذا المنصب، انتقادات وردود فعل عارمة في المجتمع الأمريكي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت هند سعيد صالح، ابنة الفنان المصري الكبير الراحل سعيد صالح، أن الزعيم عادل إمام فاجأها بمكالمة لها دون مناسبة ليطمئن عليها.
ألقت الشرطة السعودية القبض على مقيمين من الجنسية المصرية، "لجمعهما الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية".
أفادت مراسلتنا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.
تعرض السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف، لاعتداء اليوم الاثنين أثناء مراسم وضعه إكليلا من الزهور على قبر الجنود السوفييت في وارسو.
قالت مديرة أجهزة الاستخبارات الأمريكية أفريل هينز، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينهي حرب أوكرانيا بعملية دونباس، بل سيواصلها حتى ترانسنيستريا المعلنة استقلالها عن مولدوفا.
أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي يقاتل حاليا في أوكرانيا من أجل شعب دونباس ومن أجل أمن وطنه، مشيرا إلى أن روسيا اضطرت لصد عدوان محتوم عليها، بتحرك استباقي.
تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لموقف محرج عندما قام أحد الحاضرين برشقها بالبيض، أثناء حديثها في تجمع انتخابي في مدينة فوبرتال (شمال الراين - وستفاليا).
حذر رئيس شركة "روس كوسموس" دميتري روغوزين رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من أنه "سيتعين عليه تحمل المسؤولية كالرجال لتزويده القوات الأوكرانية بوسائل الاتصالات العسكرية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات للجيش الأوكراني وإحباط عملية إنزال حاولت قوات كييف تنفيذها لاستعادة جزيرة زمييني قرب أوديسا بالبحر الأسود.
رد المتحدث باسم السفارة السعودية بأمريكا فهد ناظر، على تقارير حول "صراخ" ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بشأن زيادة إنتاج النفط.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا يقضي بإنشاء هيئة لتطوير محافظتي الأحساء والطائف، وفقا لما ذكرته "واس".
أحبطت القوات المصرية يوم السبت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة، فيما أسفرت المواجهة المسلحة عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة آخرين.
حذر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، من أن أي وسيلة نقل تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) محملة بالأسلحة تصل إلى أوكرانيا سنتعامل معها كهدف عسكري.
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف إن هنغاريا تخطط للاستيلاء على جزء من أراضي بلاده بعد بدء العملية الروسية الخاصة في البلاد.
كشف مصدر يمني مطلع عن "أحد الأسباب التي سرعت" عزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وسببت في غضب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أثارت تصريحات ومواقف السياسيين ورجال الدولة الأوكرانيين استياء السلطات الألمانية وخاصة بعد تشبيه السفير الأوكراني في برلين للمستشار الألماني أولاف شولتس بقطعة نقانق.
بدأت القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك في تدمير مواقع عناصر الجيش الأوكراني وكتائب "آزوف" المتطرفة بمصنع آزوفستال في ماريوبول، بعد خرقهم لوقف إطلاق النار.
اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الحكومة الإسرائيلية بدعم النازيين الجدد في كييف.
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من السوريين الموجودين في تركيا.
توزع عيد الفطر لهذا العام على 3 أيام، حيث احتفلت ببدايته بعض الدول يوم أمس الأحد وأخرى تحتفل اليوم الاثنين، وثالثة ستحتفل به يوم غد الثلاثاء.
أدى ملايين المسلمين حول العالم اليوم الاثنين صلاة العيد، وسط تخفيف للقيود الصحية التي فرضتها الحكومات على مدى العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.
أثارت 7 وفيات خلال عام بين طاقم حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بما في ذلك 3 حالات انتحار خلال أسابيع، غضبا دفع مشرعون للمطالبة بفتح تحقيق.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سلطات كييف تريد إخراج المسلحين من مصنع "آزوفستال" لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط من جيوش دول غربية في أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء 80 مدنيا من مصنع "آزوفستال"، آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.
قال مسؤول أمريكي سابق إن اختيار الرئيس جو بايدن لسفير واشنطن الجديد لدى السعودية سيعتبر "إهانة" من قبل ولي العهد محمد بن سلمان حيث وصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى منخفض جديد.
أكد العميد كيومرث شرفي، نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنفيذية، اليوم الأحد، أن "إيران تمتلك أكبر قوة مدفعية، وبالأعيرة المختلفة، في منطقة غرب آسيا".
اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت زيارته إلى السعودية، إلا أن رقم غرفته في الفندق الذي كان ضيفا فيه خلال الزيارة أثار انتباهه.
نفي ممثل حركة "حماس" في إيران، خالد قدومي، صحة الأخبار التي تم تداولها حول إعادة الدم الذي تبرع به الإيرانيون للفلسطينيين.
نفت إدارة موقع "نبض" اختراق التطبيق عقب قيام السلطات المصرية بحظره بعد ظهور خبر عن وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفحتي "CBC" و"إكسترا نيوز" في التطبيق وإعلانهما اختراق حسابيهما.
استذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نكتة تدور تفاصيلها حول مواطن روسي في إستونيا، وذلك تعليقا على النهج السياسي الغربي في العلاقة مع روسيا.
انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الغربية، مستحضرا تعليقا في "تلغرام" من الشرق الأوسط، حول الصراع في أوكرانيا والموقف الغربي من ذلك.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم الإرهابية من السوريين قبل تاريخ اليوم 30 أبريل، ما عدا تلك الجرائم التي أفضت إلى موت إنسان.
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب زيارته إلى السعودية، عن تفاؤل أنقرة إزاء أفق تطوير العلاقات مع جيرانها الإقليميين.
أعلنت روسيا أنها تحتفظ بحقها في عدم التعاون مع التحقيق الدولي من جانب المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا.
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن الضمانات الأمنية لكييف يجب أن تستند إلى إرسال الدول الضامنة قواتها العسكرية في أسرع وقت ممكن.
حذر الرئيس فلاديمير بوتين الأطراف الخارجية من التدخل في الأحداث الأوكرانية وتوعّد برد صاعق، مؤكدا أن روسيا في حال تعرضها لأي تهديد استراتيجي ستستخدم أسلحة لا يمتلكها أي من خصومها.
نشرت صحيفة "إزفستيا" فيديو لتبادل موسكو وواشنطن المواطنين الروسي قسطنطين ياروشينكو، والأمريكي تريفور ريد، في أحد المطارات التركية.
شارك المغرب يوم أمس الثلاثاء، في الاجتماع المنعقد بقاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لحشد الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.
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