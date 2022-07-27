الدفاع التركية تعلن بدء عمل مركز التنسيق المشترك لتأمين شحن الحبوب من أوكرانيا (فيديو)

أعلن وزير الدفاع التركي بدء عمل المركز التنسيقي للحبوب في اسطنبول لتأمين شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية، منوها بأن الأمم المتحدة ستنسق جميع أنشطة المركز.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن صفقة الغذاء يمكن أن تكون نموذجا لحل أزمة الطاقة.

وأضاف آكار أن مهمة مركز التنسيق المشترك لمراقبة تصدير الحبوب ستكون تأمين نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

ونوه آكار بأن "مدة الاتفاقية الموقعة 120 يوما، وستبقى حيز التنفيذ طالما لا تطالب الأطراف بإنهائها"، مضيفا، أنه "سيتم تمديد صفقة الحبوب إذا لزم الأمر بموافقة جميع الأطراف". وأشار أكار إلى وجود "أكثر من 25 مليون طن من الحبوب يجب نقلها من موانئ أوكرانيا".

وفي ما يخص مسألة إزالة الألغام الأوكرانية في البحر الأسود، قال آكار :"إذا كانت هناك حاجة لإزالة الألغام، فسيتم التخطيط لها باتفاق الأطراف. ومع ذلك، في هذه المرحلة، هذا ليس ضروريا".

وتم الافتتاح الرسمي للمركز بحضور وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وكل من الوفدين الروسي والأوكراني.

يذكر أن الاتفاقات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية تم توقيعها في إسطنبول يوم 22 يوليو الجاري بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي