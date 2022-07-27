البنتاغون يسمح بعلاج الجنود الأوكرانيين بمستشفى عسكري أمريكي

كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سمح بعلاج الجنود الأوكرانيين في مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا.

وبات بإمكان المركز الطبي الإقليمي "Landstuhl"، الذي يقع على بعد حوالي ألف كيلومتر من أوكرانيا، استقبال ما يصل إلى 18 جريحا في وقت واحد.

وأشارت الشبكة إلى أنه على الرغم من أنه مسموح بعلاج الجيش الأوكراني في المستشفيات المدنية الأمريكية، إلا أن مستشفيات البنتاغون لم تستقبل بعد جرحى من الجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي