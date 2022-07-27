وسائل إعلام: المرتزقة الأمريكيون يتحدثون عن مشاكل في الجيش الأوكراني

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن المرتزقة الأمريكيين لدى القوات المسلحة الأوكرانية يعانون من نقص في الآليات والمعدات العسكرية.

وبحسب المجلة نقلا عن مصادر مطلعة ومرتزقة: "عندما تقدم الروس في الشرق (أوكرانيا)،.. كان أحد أسباب ذلك هو حقيقة أننا لم نتمكن من الحصول على معدات مثل نظارات الرؤية الليلية، وبطاريات".

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مرتزقة، أنه وبسبب نقص البطاريات (بطاريات الشحن)، لم يكن من الممكن شحن أجهزة الكمبيوتر لاستخدام أنظمة الرمح الأمريكية، فهي "عديمة الفائدة بدون أجهزة الكمبيوتر".

ولفتت المجلة إلى مشاكل في سلسلة التوريد كما أن نقص الأسلحة نشأ بسبب البيروقراطية، "هناك نقص خطير في المركبات المدرعة في المقدمة، ومع ذلك عندما حاول متطوع إنكليزي إرسال 27 سيارة إلى البلاد، تم احتجازهم في الجمارك".

المصدر: نوفوستي