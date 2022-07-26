الإعلام البريطاني تعليقا على جولة لافروف الإفريقية: الغرب عجز عن جعل روسيا منبوذة

علقت وسائل الإعلام البريطانية على زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الحالية إلى عدد من الدول الإفريقية، وسط محاولات الغرب المناهضة لروسيا.

وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، فإن رحلة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى دول أفريقية دلت على أن الغرب لم يتمكن من جعل روسيا منبوذة.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاءات مع قادة الدول الإفريقية، ومنها مصر، أظهرت أن "كبير دبلوماسيي روسيا لا يزال ضيفا مرحبا به في الدول الأفريقية، فقد زار لافروف مصر وجمهورية الكونغو وأوغندا وإثيوبيا، حيث تكافح الدول الإفريقية مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاسمدة. وبينما يسعى الغرب لعزل موسكو .. أظهر الاستقبال الذي تلقاه (لافروف) قوة نفوذ الكرملين في القارة"،

وصرحت موسكو مرارا وتكرارا أن روسيا لا يمكن عزلها في العالم.

المصدر: نوفوستي