"خيال متقد".. سفارة روسيا في واشنطن تعلق على تصريحات واشنطن حول "عزلة موسكو"

علقت السفارة الروسية في واشنطن على تصريحات الخارجية الأمريكية، التي ادعت فيها أن روسيا "معزولة" عن العالم.

وجاء في بيان السفارة الروسية: "محاولات تصوير بلادنا على أنها معزولة سببها خيال متقد لشخصيات أمريكية تفقد اتصالها بالواقع بشكل متزايد. ومن الجدير بالذكر أن رغبة وزارة الخارجية الأمريكية المشبعة برهاب روسيا في تشويه الصورة الحقيقية للأحداث تثير الحيرة ليس فقط لدينا، وإنما أيضا بين وسائل الإعلام المحلية (الأمريكية) ".

وأشار البيان إلى أن القيادة الروسية منخرطة بنشاط في الشؤون الدولية.

وكان الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بعد بدء الجولة الإفريقية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح بأن روسيا أصبحت "منبوذة".

المصدر: نوفوستي