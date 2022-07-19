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بوغدانوف: زيارة بايدن إلى السعودية لم تخرج بنتائج مجدية

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بوغدانوف: زيارة بايدن إلى السعودية لم تخرج بنتائج مجدية
Sputnik
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى السعودية كانت "غير مجدية"، مضيفا أن الجانب الأمريكي لم ينجح في تحقيق أي نتائج.

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وقال بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، في حديثه لوكالة "نوفوستي": "بالطبع هذا هو تقدير العرب. وبشكل عام (يمكن وصف هذه الزيارة) بأنها غير مجدية. لم ينجح الأمريكيون في تحقيق أي نتائج خاصة كانوا يأملون بها".

أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن في الأسبوع الماضي جولته إلى الشرق الأوسط معلنا أنه يتوقع زيادة إمدادات النفط من السعودية. لكن الوزراء المحليين لا يزالون مصرين على أن اتخاذ القرارات السياسية سيتم وفق منطق السوق وفي إطار تحالف "أوبك+" الذي يضم روسيا.

المصدر: نوفوستي

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