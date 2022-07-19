جدل في تركيا حول "قنبلة الأسبستوس" البرازيلية

طالبت الجمعية الطبية التركية الحكومة بعدم استقبال سفينة "ناي ساو باولو" الحربية البرازيلية، وتفكيكها في تركيا لخطورة ذلك على البيئة والصحة العامة.

يأتي ذلك وسط تواصل ردود الفعل ضد موافقة وزارة البيئة والتحضر التركية على تفكيك السفينة الحربية التابعة للبحرية البرازيلية، والتي يطلق عليها الخبراء "قنبلة الأسبستوس"، في ألياجا بإزمير.

وقالت الجمعية الطبية التركية في بيان على حسابها في "تويتر" إنها ستكافح لمنع دخول السفينة، التي يُزعم أنها تحتوي على 600 طن من الأسبستوس إلى البلاد.

وجاء في البيان: "وفقا للمعلومات العامة، علمنا أن الإذن بإحضار سفينة البحرية البرازيلية NAe Sao Paulo، المحملة بالنفايات الخطرة، وخاصة الأسبستوس، إلى إزمير لتفكيكها قد تم منحه من قبل وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ. بصفتنا الجمعية الطبية التركية، نعلن للجمهور باحترام أننا سنواصل جميع أنواع النضالات العلمية والقانونية حتى لا يتم إحضار السفينة، التي تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، إلى بلدن".

يذكر أن الأمراض المرتبطة بالأسبستوس تشمل الأمراض غير الخبيثة مثل التليف الرئوي (التليف الرئوي الناجم عن الأسبستوس)، والتغلغل المنتشر في غشاء الجنب، واللويحة الجنبية، والانصباب الجنبي، والانخماص الدائري، والأورام الخبيثة مثل سرطان الرئة وورم المتوسطة الخبيث.

المصدر: صحيفة زمان التركية