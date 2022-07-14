مسؤول أمريكي: بايدن يطلب من لابيد زيادة المساعدة العسكرية الإسرائيلية لأوكرانيا

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال اجتماعهما في القدس اليوم الخميس، زيادة المساعدة العسكرية الإسرائيلية لأوكرانيا.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن مسألة توريد الأسلحة تعد أحد الخلافات السياسية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل عندما يتعلق الأمر بالحرب في أوكرانيا، مبينا أنه تحت ضغط من إدارة بايدن، عدلت إسرائيل سياستها تجاه موسكو واتخذت تدريجيا موقفا مواليا لأوكرانيا أكثر مما فعلت عندما بدأت العملية العسكرية الروسية في فبراير. لكن إسرائيل لم تزود أوكرانيا حتى الآن بأسلحة متطورة.

وأفاد بأن أوكرانيا طلبت من إسرائيل عدة مرات أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار، لكن الطلبات قوبلت بالرفض. وقبل الحرب، وافقت إسرائيل على بيع هذه الأنظمة لأوكرانيا، ولكن تم تجميد الترخيص عندما بدأ الغزو.

وقبل زيارة بايدن، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على تسليم معدات إضافية لمنظمات الطوارئ والمنظمات المدنية في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن التسليم سيشمل 1500 خوذة و1500 سترة واقية ومئات من البدلات الواقية لإزالة الألغام و 1000 قناع غاز ومعدات أخرى.

وقال مسؤول أمريكي: "نحن سعداء بالمساعدة الجديدة التي أعلنتها إسرائيل في الأيام الأخيرة، لكن هناك احتياجات محددة لدى أوكرانيا سنتحدث عنها مع الاسرائيليين".

المصدر: axios