خبير يكشف عن أساليب مكافحة الجيش الروسي للطائرات الأوكرانية المسيرة

أشار خبير الدرونات، دينيس فيدوتينوف، إلى أن الجيش الروسي يمتلك ترسانة ضخمة من وسائل اعتراض المسيّرات بأنواعها، واختراقها وإنزالها لانتزاع برمجياتها، وإسقاطها على مختلف الارتفاعات.

وذكر أن لدى روسيا اليوم وسائل عديدة لمكافحة الطائرات المسيرة ومنها نظام "ستوبر"، وطائرات "كلاشينكوف" المسيرة من طراز REX، بالإضافة إلى بنادق LPD-801 من "مختبر مواجهة التجسس الصناعي".

ولفت إلى أنه يمكن لمثل هذه الأنظمة أن تتصدى بشكل فعال للطائرات المسيرة الأوكرانية، نظرا لأن "معظم المسيرات الأوكرانية عبارة عن طائرات مسيرة مدنية محوّلة، وهي بكل بساطة، غير مصممة للصمود أمام إجراءات الحرب الإلكترونية".

وشدد على أن أوكرانيا تستخدم أيضا طائرات عسكرية مسيرة تشكل تهديدا للجيش الروسي وقوات دونباس.

وفي وقت سابق، قال مصدر لوكالة "تاس" إن الجيش الروسي استخدم أنظمة "ستوبر" الكهرومغناطيسية لمكافحة الطائرات المسيرة في أوكرانيا، وأن هذه الأنظمة قادرة على قطع الاتصال بين المشغل والطائرة المسيرة.

وفي أكتوبر 2021، تم عرض المدفع الإلكتروني LPD-801 في معرض ORELEXPO-2021 القادر على صد الطائرات المسيرة على مسافة تصل إلى 1500 متر.

المصدر: نوفوستي