السفير الروسي: استخدام كييف أسلحة بريطانية يجعل لندن متواطئة في جرائمها

أكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، أن استخدام أوكرانيا المدفعية والذخيرة البريطانية، يجعل لندن متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها كييف.

وقال في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "هنا في لندن، لا يزال التوجه هو أن أوكرانيا يجب أن تنتصر بأي ثمن على ما يبدو.. ولذا فيجب تزويدها بالأسلحة والتمويل".

وأضاف: "ليس من الواضح إذا كانت هذه الأسلحة ومدافع الهاوتزر قديمة جدا، فهي ربما من نوع AS-90".

وتابع: "لا نلاحظ غيرها هنا، إذا استخدموا في القصف أسلحة الناتو من هذا النوع، فهذا تورط في جرائم عسكرية بلا شك".

وشدد على أنه "يجب أن تدرك لندن ذلك عاجلا أم آجلا".

ولفت كيلين إلى أن "استقالة وزيري الصحة والمالية البريطانيين سيشكل بالطبع ضربة كبيرة للحكومة التي ما أن تخرج من فضيحة حتى تقع في أخرى".

المصدر: "تاس"