بايدن يتهم روسيا بإثارة أزمة جديدة

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بالتسبب في "إحداث زيادة قياسية في عدد اللاجئين حول العالم"، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين": "نتيجة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، وصلنا مؤخرا إلى علامة قاتمة.. وفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك الآن أكثر من 100 مليون شخص مهجرون قسرا، أكثر من أي وقت مضى في التاريخ".

وأضاف: "لقد استضفنا أكثر من 80 ألف أفغاني في بلادنا خلال العام الماضي والتزمنا بتوفير مأوى مؤقت لعشرات الآلاف من الأوكرانيين وسنظل مثالا يحتذى به".

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين والنازحين الذين فروا بسبب النزاعات المسلحة والعنف والاضطهاد حول العالم، تجاوز لأول مرة 100 مليون شخص.

وقال مفوض شؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن "100 مليون رقم صارخ يبعث على القلق. إنه رقم قياسي لا ينبغي كسره"، مشيرا إلى أن المساعدة الإنسانية للاجئين والمشردين داخليا "مسكّن للآلام وليست حلا ناجعا" للمشكلة.

المصدر: RT