هل سيلتقي أيضا قادة عرب غير خليجيين؟.. واشنطن تكشف تفاصيل زيارة بايدن المرتقبة إلى إسرائيل والسعودية

كشف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المرتقبة إلى إسرائيل والسعودية.

وفي هذا الصدد، أوضح البيت الأبيض قائلا: "الرئيس جو بايدن يزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)..كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".

وأضاف البيت الأبيض: "يبدأ الرئيس زيارته من إسرائيل، حيث يلتقي مع القادة الإسرائيليين لبحث أمن إسرائيل وازدهارها واندماجها المتزايد في المنطقة. كما يزور الرئيس الضفة الغربية للتشاور مع السلطة الفلسطينية ولتأكيد دعمه القوي لحل الدولتين، مع تدابير متساوية للأمن والحرية وإتاحة الفرص للشعب الفلسطيني".

وتابع: "من المقرر أن يسافر الرئيس بايدن بعد ذلك إلى جدة بالمملكة العربية السعودية الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي ومكان انعقاد هذا التجمع المكون من تسعة قادة من جميع أنحاء المنطقة ، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويقدر رئيس الجمهورية قيادة الملك سلمان ودعوته..إنه يتطلع إلى هذه الزيارة المهمة إلى المملكة العربية السعودية، التي كانت شريكً استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثمانية عقود".

وأردف البيت الأبيض: "أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، سيناقش الرئيس مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، ويشمل ذلك دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، والتي أدت إلى أكثر فترة سلمية هناك منذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، كما سيناقش سبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والواعدة ومبادرات المناخ، فضلا عن ردع التهديدات من إيران، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الطاقة العالمية والأمن الغذائي. يتطلع الرئيس إلى تحديد رؤيته الإيجابية لمشاركة الولايات المتحدة في المنطقة خلال الأشهر والسنوات القادمة".

وأكد البيت الأبيض إلى أن "الزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط تأتي تتويجا لأشهر من الدبلوماسية وتأتي عقب اجتماع الرئيس مع قادة الآسيان في البيت الأبيض، وسفره إلى جمهورية كوريا واليابان، وقمة الرباعي، واستضافته قمة الأمريكتين الأسبوع الماضي في لوس أنجيليس ، وزيارته الأسبوع المقبل لأوروبا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي".

المصدر: RT