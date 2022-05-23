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صحيفة ألمانية: الغرب فشل في كسر الاقتصاد الروسي

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صحيفة ألمانية: الغرب فشل في كسر الاقتصاد الروسي
Globallookpress
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أكدت صحيفة ألمانية أن الغرب فشل في تحطيم الاقتصاد الروسي، ومازال النظام المالي في البلاد مستمرا في العمل ووصل سعر صرف الروبل مقابل اليورو إلى مستوى قياسي لم يسجله منذ 7 سنوات.

وأشارت صحيفة Deutsche Wirtschafts Nachrichten إلى أن العديد من المحللين الغربيين توقعوا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بانهيار كامل للروبل وركود اقتصادي، لكن تبين أن استنتاجاتهم خاطئة.

ووفقا للصحفة فإن سبب هذا الوضع هو استعداد روسيا العالي للمواجهة الاقتصادية.

ونوهت إلى أن موسكو تتلقى عائدات كبيرة من مبيعات النفط والغاز، على عكس دول مجموعة السبع، التي تعهدت بالتخلي عن "الذهب الأسود" الروسي، ولا يمكنها اتخاذ مثل هذه الخطوة. بالإضافة إلى ذلك، عوضت روسيا معظم خسائر مبيعاتها بفضل الهند والصين.

المصدر: نوفوستي

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