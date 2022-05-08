قديروف: تمت السيطرة على معظم مدينة بوباسنايا بجمهورية لوغانسك

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على معظم مدينة بوباسنايا بجمهورية لوغانسك، وتم "تطهير" الشوارع الرئيسية والمناطق الوسطى.

وكتب قديروف على قناته في تيلغرام: "تمكن مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية من السيطرة على معظم مناطق بوباسنايا. تم تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل. تقاتل فلول القوميين النازيين في جحورها دون جدوى لتفادي ما لا مفر منه".

وأضاف أن مثل هذه النتيجة حتمية وهي مسألة وقت فقط. كما أعرب قديروف عن ثقته في أن جميع المهام التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين سيتم إنجازها وسيتم تحقيق الأهداف التي تم تحديدها.

يوم أمس أعلن قديروف، أن المدينة محاصرة وأن 80٪ منها تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.

وقال قديروف أيضا إن الجيش الروسي اتخذ مواقع تحصين بالقرب من المدينة ونفذ عدة عمليات هجومية. بعد ذلك، احتل النازيون الأوكرانيون نقاط إطلاق نار في مناطق سكنية في محاولة لصد تقدم القوات الروسية.

وشدد قديروف على أن كل ذلك لم ينفع الجانب الأوكراني، وقال رئيس الشيشان: "بفضل هجوم رجالنا، تم إرسال جزء كبير من القوة البشرية للعدو إلى عالم آخر، وتم طرد الباقي".

المصدر: نوفوستي