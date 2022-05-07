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مظاهرة في فيرونا الإيطالية تطالب برحيل "الناتو" عن أوروبا (فيديو)

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مظاهرة في فيرونا الإيطالية تطالب برحيل
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تظاهرة ضد الناتو في فيرونا الإيطالية
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تظاهر المئات في شوارع مدينة فيرونا الإيطالية احتجاجا على ممارسات حلف "الناتو"، وحملوا لافتات كتبوا عليها "قوات الناتو.. اخرجوا من أوروبا".

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن المظاهرة نظمتها "حركة فيرونا من أجل الحرية".

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وأشارت إلى أن المتظاهرين انتقدوا سلطات إيطاليا والولايات المتحدة، وحملوا أعلاما وطنية وملصقات ولافتات كتب عليها شعارات مناهضة لحلف شمال الأطلسي.

وقالت الحركة في بيان عبر "فيسبوك" إن "الرواية الرسمية في البلاد حول النزاع في أوكرانيا لا توحي بالثقة على الإطلاق".

واعتبرت أن "الصراع تنظمه وتديره وتدعمه القوات الغربية بقيادة الناتو".

وأشارت إلى أن الحلف "يتخذ إجراءات صارمة ضد الشعب الأوكراني".

المصدر: "تاس" + RT

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