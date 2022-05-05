الدفاع الروسية: النازيون ينشرون الأسلحة ويتحصنون في المستشفيات الأوكرانية

كشف رئيس المركز الوطني الروسي للدفاع نشر النازيين أسلحة ثقيلة في مستشفى للأطفال بليسيتشانسك غربي لوغانسك، وفي مستشفيات ومرافق صحية يتحصنون بها في المناطق الخاضعة لكييف في أوكرانيا.

وقال الجنرال ميخائيل ميزينتسيف: "تم تجهيز معقل لمسلحي إحدى الكتائب النازية بمستشفى للأطفال في ليسيتشانسك".

وأوضح أنه في المستشفى السريري رقم 8 في خاركوف، وضع الجيش الأوكراني مرابض مدفعية ومستودعا للذخيرة وطرد الموظفين وجميع المدنيين، بمن فيهم المصابون بأمراض خطيرة، تحت التهديد بالانتقام.

وأضاف: "في سلافيانسك بمستشفى السكك الحديد على طول شارع مالوغوروديتسكايا، تم نشر معدات عسكرية ثقيلة، وتجهيز موقع عسكري مع مستودع للذخيرة. وفي أوديسا، في مبنى المستشفى السريري في شارع الأكاديمي زابولوتني، تم تجهيز مركز قيادة عسكري، ونشر المركبات المدرعة والمدفعية وراجمات الصواريخ في محيطه".

ولفت ميزينتسيف إلى حقيقة أن منظمة الصحة العالمية تتجاهل هذه الحقائق التي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مجددا دعوته "جميع المنظمات الدولية وأولها منظمة الصحة العالمية، للتأثير على كييف واتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام البنية التحتية الطبية للأغراض العسكرية".

المصدر: "نوفوستي"