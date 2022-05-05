شولتس: لا يمكن رفع العقوبات عن روسيا إلا بالتنسيق مع أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قناته بأنه لا يمكن رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في ظل عمليتها العسكرية في أوكرانيا إلا بالتنسيق مع كييف.

ورجح شولتس في مقابلة نشرتها اليوم الخميس مجلة Stern الألمانية أن موسكو ستضطر إلى التوصل لاتفاق مع كييف، مضيفا: "ننوي وسنستطيع إلغاء عقوباتنا فقط بعد التشاور مع أوكرانيا".

ويأتي ذلك على خلفية تغيير شولتس موقفه والموافقة على تصدير أسلحة ثقيلة إلى حكومة أوكرانيا، في وقت تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية التي أطلقتها في 24 فبراير في أراضي هذا البلد.

وفرضت دول الغرب وحلفاؤها عقوبات غير مسبوقة على روسيا ردا على بدئها هذه الحملة العسكرية.

ولم تشهد المفاوضات التي انطلقت في مارس بين موسكو وكييف بغية وقف الأعمال القتالية أي تقدم يذكر منذ أواخر أبريل حيث تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاقات مبدئية مهمة للتسوية المستقبلية خلال اجتماع عقد في اسطنبول لكنهما فشلا في تثبيت هذا التقدم لاحقا.

المصدر: "تاس"