سيناتور روسي يصف نهج ألمانيا في رفض الغاز الروسي بـ"الجنوني"

قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن رفض ألمانيا لتوريدات الغاز من روسيا في 2022-2023 سيكون "أمرا جنونيا".

وأضاف بوشكوف: "إن النهج الذي أعلنت عنه برلين لرفض الغاز من روسيا في عام 2024، يبدو اليوم فكرة طوباوية (غير واقعية)".

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وتابع: "لكن فيما يتعلق بعام 2022-2023، فإن مثل هذا الرفض سيكون جنونا من ألمانيا".

في فبراير، أعلنت السلطات الألمانية عزمها على تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل المنظور. وتتوقع ألمانيا وقف استيراد الفحم والنفط من روسيا بحلول نهاية هذا العام، ويقال مبدئيا إنه سيكون من الممكن إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول منتصف عام 2024.

كما أعلنت وزارة المالية الألمانية رفضها دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

أزمة الطاقة في ألمانيا

وقال خبراء في وقت سابق لـ "N-TV" إن ارتفاع أسعار الطاقة والحظر المحتمل على استيراد الوقود من روسيا يهددان ألمانيا بالركود.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية، إن عملية التخلي عن مصادر الطاقة الروسية ستكون مصحوبة بتكاليف يتحملها الاقتصاد والمستهلكون في ألمانيا.

وفي السياق ذاته، قالت مجلة "شبيغل" الألمانية إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي إيقاف عجلة الصناعة إذا جرى التخلي عن الغاز الروسي.

المصدر: نوفوستي