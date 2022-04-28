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زاخاروفا تؤكد عدم إمكانية استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

أخبار العالم

زاخاروفا تؤكد عدم إمكانية استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي
Sputnik
وزارة الخارجية الروسية
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لا يمكن استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، موضحة أن مثل هذه الآلية غير موجودة أصلا.

وقالت زاخاروفا في تصريح اليوم الخميس، في تعليقها على إمكانية استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي: "لقد أجاب (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف بأنه لا توجد آلية كهذه، لكن يمكنهم أن يخترعوا ويتحدثوا ويبتكروا بعض الصيغ. ببساطة لا يوجد مثل هذا الإجراء".

المدصر: نوفوستي

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