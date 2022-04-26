أردوغان: عملية "قفل المخلب" شمال العراق تجري وفق القانون الدولي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملية "قفل المخلب" التي أطلقتها القوات التركية لملاحقة عناصر تنظيم "حزب العمال" الكردستاني شمالي العراق تجري وفق القانون الدولي.

وقال إن "تركيا تواصل عملياتها ضد الإرهابيين في الخارج، انطلاقا من إيمانها بأن أمنها يبدأ من خارج حدودها، وأنها ستواصل عملياتها لحين إحكام سيطرتها على حدودها الجنوبية بشكل تام بحيث لا يتمكن أي إرهابي من التسلل إلى البلاد أو الهروب منها".

وأضاف أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم على الحدود الجنوبية خلال 2022، بلغ ألفا، بمن فيهم أولئك الذين تم تحييدهم في العمليات الأخيرة"، مشيرا إلى أن "الهدف من العملية، هو تطهير منطقة زاب من العناصر الإرهابية بشكل تام".

وأوضح أن "التنظيم الإرهابي لطالما أعتبر هذه المنطقة التي تتسم بصعوبة تضاريسها وأحوالها الجوية عصية على الاقتحام، وأن القوات المسلحة التركية تقوم بتطهير كل مغارة ووكر في المنطقة".

وشدد على أن "العملية شأنها شـأن العمليات الأخرى لتركيا، تجري بما يتماشى مع القانون الدولي بشكل تام، انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة وصولا إلى الاتفاقيات الثنائية مع جيرانها".

وتابع: "تركيا تحرص كل الحرص على عدم تضرر أي مدني أو أي إرث ثقافي خلال العملية، وأنها لم تتعرض لأي اتهامات من هذا القبيل حتى اليوم".

وختم قوله: "تركيا تمتلك القوة والإرادة والحزم اللازم لضمان أمنها بنفسها، وأنها لن تسمح بإقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية.. أود أن أذكر مرة أخرى بأننا سنحبط هذا المخطط القذر والدموي عاجلا أم آجلا".

وأطلقت تركيا عملية "قفل المخلب" ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وزاب وأفشين - باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"