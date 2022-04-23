سيناتور روسي: ألمانيا اختارت استراتيجية تقليص العلاقات مع روسيا

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف إن ألمانيا اختارت مسارا استراتيجيا نحو تقليص العلاقات مع روسيا.

وكتب بوشكوف على تيليغرام: "المسار نحو تقليص العلاقات مع روسيا ليس مسارا مؤقتا، بل هو مسار استراتيجي لألمانيا".

وأضاف أن الحفاظ على الحد الأدنى من الحوار مع موسكو، وكذلك استمرار شراء الطاقة من روسيا، لا يتعارض مع هذه "القطيعة الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن "هذا هو الواقع الجديد. يجب أن ننطلق منه".

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في وقت سابق، إنه بحلول صيف 2024 ستكون ألمانيا "مستقلة إلى حد كبير" عن الغاز الروسي، وسوف ينخفض ​​الاعتماد على الفحم والنفط من روسيا بشكل كبير بحلول صيف هذا العام.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن على الدول الأوروبية أن تبني أمنها ليس "مع روسيا، ولكن من روسيا".

المصدر: تيليغرام