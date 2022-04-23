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شهود عيان يفضحون استهداف الجيش الأوكراني للمدنيين في مدينة إيزيوم

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شهود عيان يفضحون استهداف الجيش الأوكراني للمدنيين في مدينة إيزيوم
AP © AP Photo / Sergei Grits
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كشف مهجرون من مدينة إيزيوم في منطقة خاركوف شرق أوكرانيا عن مهاجمة الجيش الأوكراني المدنيين واستهداف المناطق السكنية بالذخيرة المحظورة، مشيدين بتحرير الجيش الروسي للمدنيين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن إينا، وهي إحدى سكان إيزيوم، والتي وصلت إلى مدينة كوبيانسك قولها إن "الأوكرانيين يضربون الآن الأوكرانيين"، مشيرة إلى أن الجيش الروسي يقدم المساعدة للسكان.

وأضافت ليودميلا، التي اضطرت هي الأخرى إلى الفرار من إيزيوم: "الأوكرانيون كانوا يطلقون النار على إيزيوم طوال الوقت. على جميع المنازل. وما زالوا يطلقون النار"، مؤكدة أن القوات الأوكرانية استهدفت مناطق سكنية، بما في ذلك بالذخيرة المحظورة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية قبل أسبوع إن حافلات تابعة للجيش الروسي أجلت لأول مرة دفعة من المدنيين من مدينة إيزيوم تضم حوالي 100 شخص، معظمهم نساء وأطفال وكبار سن.

المصدر: نوفوستي

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