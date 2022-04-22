الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى القدس

حذرت السفارة الأمريكية في القدس مواطنيها من السفر في المدينة وحددت الأوقات التي يمكن لموظفي السفارة وعائلاتهم دخول المدينة القديمة بسبب الاشتباكات في المنطقة.

وحثت السفارة في بيان المواطنين الأمريكيين على "توخي الحذر واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني ​​لأن الحوادث الأمنية تحدث غالبا دون سابق إنذار"، مشيرة إلى أن "موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم لا يمكنهم دخول البلدة القديمة بعد حلول الظلام (من الغسق حتى الفجر) ويوم الجمعة".

وأعلنت أن "أبواب دمشق وهيرودس والأسود محظورة، نتيجة الهجمات الإرهابية الأخيرة، وحقيقة أن البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة كانت مواقع اشتباكات متكررة، وقضايا أمنية محتملة مرتبطة بأعياد أبريل 2022".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"