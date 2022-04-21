بوريل: دول الاتحاد الأوروبي تهدد باستخدام حق النقض ضد أي حظر لاستيراد النفط الروسي

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، أن "التكتل لا يخطط لفرض قيود مشددة على إمدادات النفط من روسيا"، عقب تهديد دول أعضاء في الاتحاد بتعطيل مثل هذا القرار.

ونقلت صحيفة "لو فيغارو" عن بوريل قوله: "سيكون من الصعب للغاية تحقيق إجماع في الاتحاد الأوروبي على حظر أو زيادة الرسوم على النفط الروسي، كون بعض الدول الأعضاء أعلنت أنها ستستخدم حق النقض ضد أي قرار جماعي بهذا الصدد".

وأضاف: "دول الاتحاد الأوروبي وعلى أساس طوعي، تخفض تدريجيا وارداتها النفطية من روسيا بعد زيادة الإمدادات في الأسابيع الأولى من العملية الخاصة في أوكرانيا... سيتعين على الأوروبيين التخلي عن حوامل الطاقة الروسية بطريقة أو بأخرى".

وأشار إلى حقيقة أن "صورة انقسام التكتل مع زيادة صرامة العقوبات لن تطمئن الأوروبيين، بل سترضي موسكو.. وتدرس المفوضية الأوروبية الآن فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي".

وذكرت الصحيفة أنه "بعد حظر توريد الفحم الروسي، فإن دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بولندا وفرنسا، تؤيد الرفض الكامل لمصادر الطاقة الروسية، بينما تعارض ألمانيا والنمسا وهنغاريا ذلك".

المصدر: "تاس" + "لو فيغارو"