قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن البيت الأبيض يمكن أن يصبح ضامنا أمنيا لأوكرانيا، لكن السلام في هذا البلد ليس جزءا من الخطط الأمريكية.

وأضافت زاخاروفا: "إن تحول البيت الأبيض كضامن لأمن أوكرانيا، يتوجب عليهم في البداية الحفاظ على السلام في هذا البلد. لكن هذا لم يتم تضمينه في خطط الديمقراطيين الليبراليين الأمريكيين".

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وأكدت زاخاروفا: " (على العكس) واشنطن تخطط فقط لتوريد الأسلحة، وإنشاءالمختبرات البيولوجية، والرقابة اليدوية للأنظمة العميلة لزعزعة استقرار الوضع في منطقة أوراسيا".

في 30 مارس، صرح البيت الأبيض أنه لا يمكنهم التحدث بعد عن أي تفاصيل تتعلق باحتمال توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: تاس