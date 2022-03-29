 
مباشر

البيت الأبيض يؤكد أنه ليس مستعدا بعد للخوض في توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا

أخبار العالم

البيت الأبيض يؤكد أنه ليس مستعدا بعد للخوض في توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
Gettyimages.ru
البيت الأبيض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spkn

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ليست مستعدة بعد للحديث عن توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها تعمل مع كييف حول مجموعة من الخيارات في هذا الصدد.

وقالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينغفيلد: "نعمل بشكل مكثف مع أوكرانيا حول مجموعة واسعة من الخيارات للمساعدة في ضمان سيادتها وأمنها".

إقرأ المزيد
بلينكن: سندعم الاتفاقات بين روسيا وأوكرانيا في حال أقرتها كييف
بلينكن: سندعم الاتفاقات بين روسيا وأوكرانيا في حال أقرتها كييف

وأضافت: "لكن لا يمكنني الخوض في أي تفاصيل محددة مسبقا بخصوص أي مناقشات حول ضمانات أمنية".

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا