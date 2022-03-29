البيت الأبيض يؤكد أنه ليس مستعدا بعد للخوض في توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spkn
أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ليست مستعدة بعد للحديث عن توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها تعمل مع كييف حول مجموعة من الخيارات في هذا الصدد.
وقالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينغفيلد: "نعمل بشكل مكثف مع أوكرانيا حول مجموعة واسعة من الخيارات للمساعدة في ضمان سيادتها وأمنها".
وأضافت: "لكن لا يمكنني الخوض في أي تفاصيل محددة مسبقا بخصوص أي مناقشات حول ضمانات أمنية".
المصدر: "تاس"