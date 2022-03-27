شخصيات شيشانية رفيعة المستوى تزور موقع انتشار العسكريين الشيشان بأوكرانيا

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، في بوست نشره على قناته في تيليغرام، إن مجموعة من قيادة الجمهورية زارت موقع انتشار العسكريين الشيشان بأوكرانيا.

وذكر قديروف، أن المجموعة ضمت وزير الداخلية لجمهورية الشيشان رسلان الخانوف، ورئيس قسم اللوجستيات في الوزارة للجمهورية دينيلبيك إيداميروف.

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وعند وصول المجموعة، كان في استقبالها أنزور بيسايف، قائد فرقة العمليات الخاصة في جمهورية الشيشان، وممثلون آخرون عن هيئات السلطة في الجمهورية.

وخلال اللقاء، تحدث أفراد المجموعة مع المقاتلين وتأكدوا من وجود كل يلزمهم من المؤن والأدوية والأسلحة.

وأضاف قديروف: "أعبر عن خالص امتناني لرسلان شاخيفيتش ودينيلبيك موسيفيتش، على الاهتمام الواجب باحتياجات جنودنا! أنا متأكد من أن مثل هذا النهج للقيادة للأفراد سيعطي نتيجة مضمونة أثناء العملية الخاصة".

المصدر: قناة قديروف في تيليغرام