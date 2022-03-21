 
مباشر

قديروف يعلن إرسال دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان إلى أوكرانيا (فيديو)

أخبار روسيا

قديروف يعلن إرسال دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان إلى أوكرانيا (فيديو)
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snbn

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الاثنين، أن دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان ستصل قريبا إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونشر قديروف مقطع فيديو عبر قناته على "تليغرام" يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا.

وقال: "هذا ليس سوى جزء صغير من أولئك الذين يريدون خدمة دولتهم. الآلاف من المتطوعين وضباط إنفاذ القانون من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة، لكننا اخترنا منهم أفضل الجنود وأكثرهم تحفيزا".

المصدر: وكالة "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا