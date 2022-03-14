اليابان تدعو إلى إلى نظام عالمي جديد

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن "الوضع في أوكرانيا وتصرفات روسيا تشير إلى الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي وبالتالي إنشاء نظام عالمي جديد".

وأضاف فوميو كيشيدا، متحدثا في جلسة للبرلمان: "يشير هياج روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى الحاجة إلى نظام عالمي جديد".

وشدد على أن "اليابان كانت تعتقد في السابق أن استخدام حق النقض يجب أن يخضع لأقصى قدر من ضبط النفس".

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وأشار رئيس الوزراء الياباني، إلى أن بلاده مع الدول التي تنظر بشكل إيجابي إلى هذه الإصلاحات، ستبذل الجهود لإصلاح المنظمة الدولية ومؤسساتها.

وقال: "سنواصل بالتعاون مع الدول ذات العقلية الإصلاحية، بذل جهودنا لإصلاح مجلس الأمن الدولي وإصلاح الأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي