اليابان تحتج عقب إدراجها في قائمة الدول المعادية لروسيا

قال الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، إن الحكومة اليابانية أرسلت احتجاجا إلى روسيا بشأن إدراجها لليابان في قائمة الدول والأقاليم غير الصديقة لروسيا.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي: "إن إدراجنا من قبل روسيا كدولة غير ودية أمر مؤسف. لقد قمنا بالاحتجاج من خلال القنوات الدبلوماسية".

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وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت الماضي مرسوما يوجه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا.

وسيتعين على الحكومة، بموجب القرار الرئاسي، وضع قائمة بالدول التي تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية.

ويقضي المرسوم بأنه سيحق للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي.

ويأتي ذلك على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي