إسرائيل: إحباط تهريب مخدرات بقيمة مليوني دولار على الحدود مع مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أحبطت مساء يوم أمس الأربعاء محاولة تهريب مخدرات تقدر قيمتها بمليوني دولار من مصر.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، "رصد الجنود الذين كانوا يراقبون كاميرات المراقبة محاولة تهريب المخدرات وأرسلوا قوات إلى مكان الحادث. قام مشتبه بهم من الجانب المصري بإلقاء المخدرات فوق السياج، على ما يبدو لمتواطئين على الجانب الإسرائيلي لالتقاطهم في وقت لاحق".

وأفاد الجيش بأنه تمت مصادرة أكثر من 300 كيلوغرام من الماريجوانا والحشيش، تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين شيكل (1.8 مليون دولار)، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات.

وتقول إسرائيل إن المهربين المصريين يعملون من خلال إلقاء البضائع المهربة عبر الحدود على الإسرائيليين الذين يبيعون المخدرات بعد ذلك في إسرائيل. يتاجر المهربون في الغالب في الماريجوانا من المنازل المزروعة في شبه جزيرة سيناء، ولكن في بعض الأحيان يتم تهريب المخدرات الأقوى مثل الهيرويين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"