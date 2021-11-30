دبلوماسي أوروبي كبير: انتهينا حتى الآن من صياغة 70 إلى 80% من نص اتفاق في محادثات إيران النووية

نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي أوروبي كبير تأكيده الانتهاء من صياغة 70 إلى 80% من نص اتفاق في محادثات إيران النووية بالعاصمة النمساوية فيينا.

وشدد دبلوماسيون أوروبيون كبار، في إحاطة للصحفيين اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى نتيجة بعد المفاوضات، لكنهم أكدوا أنهم لا يريدون فرض "مواعيد نهائية مصطنعة" للمحادثات.

وأمس الاثنين، عبر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وإيران وروسيا عن التفاؤل بعد أول اجتماع بين إيران والدول الكبرى منذ خمسة أشهر في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأنهى اجتماع فيينا انقطاعا طويلا للمحادثات كان السبب فيه انتخاب الرئيس الإيراني الجديد المناوئ للغرب إبراهيم رئيسي في يونيو.

ومنذ صدور قرار ترامب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق، انتهكت إيران كثيرا من القيود التي يفرضها عليها الاتفاق بقصد إطالة الأمد الذي تحتاج إليه إيران للحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية. وتقول إيران إنها تريد تخصيب اليورانيوم للاستعمالات المدنية دون سواها.

المصدر: "رويترز"