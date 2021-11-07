وزير الدفاع التركي يتفقد خط الحدود مع إيران برفقة أبرز القادة العسكريين
Reuters Francois Lenoir
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rog3
تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، خط الحدود الفاصل بين بلاده وإيران، بمرافقة عدد من القيادات.
وأجرى خلوصي أكار جولة تفقدية على خط الحدود الفاصل بين بلاده وإيران، بوجود رئيس الأركان التركي، يشار غولر، وقادة القوات البرية، موسى أوسور، والبحرية، عدنان أوزبال، والجوية، حسن كوتشوك أكيازي.
واستقبل أكار والوفد المرافق له، والي المدينة، محمد أمين بيلمز، ومسؤولون محليون.
المصدر: "الأناضول"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.